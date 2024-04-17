Ruhsatsız tabancayla kendini vurdu!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde seyir halinde olan otomobilde oynadığı ruhsatsız tabancayla kendisini vuran 23 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:54
Ruhsatsız tabancayla kendini vurdu!
Abone Ol google-news

Olay, dün gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Dilek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile seyir halindeki otomobilde M.S.(23) isimli genç, araç içerisinde ruhsatsız tabancayı kurcaladığı sırada kendisini vurdu. 

Bacağından yaralanan M.S., arkadaşları tarafından aynı araçla Sapanca ilçe Hastanesine götürüldü. 

Yaralı M.S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


sakarya haberleri ruhsatsız haberleri ruhsatsız tabanca haberleri vurdu haberleri

İlgili Haberler

Eski sevgilisine ateş etmeye çalıştı, kendini vurdu

Eski sevgilisine ateş etmeye çalıştı, kendini vurdu
Samsun'da korkunç olay... Ailesi PUBG oynamasına izin vermeyince kendini vurdu

Samsun'da korkunç olay... Ailesi PUBG oynamasına izin vermeyince kendini vurdu
Arkadaşının tabancasıyla kazara kendini vurdu!

Arkadaşının tabancasıyla kazara kendini vurdu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi, Beypazarı maden sularında 'aşırı seviyede bor' tespit etti

İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi, Beypazarı maden sularında 'aşırı seviyede bor' tespit etti
Yeni bir aşka yelken açtı! Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Yeni bir aşka yelken açtı! Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı
Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı... Beypazarı Soda'dan ilk açıklama: 'AB üyelerinde mevzuat oranı...'

Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı... Beypazarı Soda'dan ilk açıklama: 'AB üyelerinde mevzuat oranı...'
16 Nisan 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, ve Survivor All Star reyting sıralaması

16 Nisan 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, ve Survivor All Star reyting sıralaması
Prof. Dr. Atmaca'dan 'teleferikte sabotaj' değerlendirmesi: 'O cıvataları biri gevşetir mi, bu her yerde mümkün...'

Prof. Dr. Atmaca'dan 'teleferikte sabotaj' değerlendirmesi: 'O cıvataları biri gevşetir mi, bu her yerde mümkün...'
Yıldızlarla dolu bir perşembe: 18 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumları

Yıldızlarla dolu bir perşembe: 18 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumları
‘Kişi başına en çok borç düşen belediye’ Ankara’da… CHP’li başkandan ‘gizli çalışan’ açıklaması!

‘Kişi başına en çok borç düşen belediye’ Ankara’da… CHP’li başkandan ‘gizli çalışan’ açıklaması!
Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?