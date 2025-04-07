Runtalya’ya yoğun ilgi

Yayınlanma: 07.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2025 - 04:00

Atatürk Kültür Merkezi önünde başlangıcı verilen maratonda “maraton, yarı maraton, 5K, 10K, 21K, 42K, 10K TeamRun” olmak üzere çeşitli kategorilerde yarışlar düzenlendi. Başlangıç işareti Antalya Valisi Hulusi Şahin verirken maratona, Vali Şahin’in yanı sıra yardımcıları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Akkoyun da katıldı.

2006’dan beri kesintisiz olarak düzenlenen Runtalya Maratonu’nda katılımcılar, Akdeniz’in eşsiz doğası ve tarihi dokusu eşliğinde koşarken unutulmaz bir deneyim yaşadı. Yarışların tamamlanmasının ardından koşuya katılan herkese katılım madalyası verildi.