Rus şirket, Hollanda’da boşaltamadığı LPG’yi Aygaz’a satmış
Reuters’ın aktardığına göre Rus petrokimya üreticisi Sibur, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kargolarını Hollanda’da boşaltamadığı için Türkiye’ye yönlendirdi.
Sibur, Ukrayna işgalinin başlamasıyla Batı yaptırımlarından etkilenmemesine rağmen bankaların Rusya’dan gelen ürünler için ödemeleri zorlaştırması nedeniyle boşaltımda sorunlarla karşılaşıyor.
Yaptırımlar, LPG de dahil Rus petrol ürünlerinin satın alınmasını kısıtlamazken, Rus finans sistemi üzerindeki kısıtlamalar, ödemeleri, sigortayı ve nakliyeyi zorlaştırıyor.
REUTERS HABERİ SEKTÖRDEKİ ÜÇ KAYNAĞA DAYANDIRDI
Refinitiv Eikon adlı gemi takip sistemi, martın ikinci yarısında Baltık Denizi’ndeki Rus Uts-Luga limanından şirkete ait toplam 48 bin ton LPG taşıyan dört tankerin ARA’ya (Hollanda’daki Amsterdam-Rotterdam-Anvers bölgesi) yönlendirildiğini gösteridi.
Refinitiv verilerine ve nakliye acentelerine göre bu tankerlerden Navigator Leo, 17 Mart’tan bu yana yükünü boşaltmamış halde Rotterdam Limanı’nda bekliyor.
Diğer iki tanker Navigator Luga ve Navigator Libra’ysa Hatay’daki Dörtyol Limanı’na yönlendirildi. Sektörden bir kaynak, kargoları Türkiye’nin en büyük LPG ithalatçısı ve dağıtıcısı Aygaz’ın satın aldığını söyledi.
Sibur Tobol LPG tankerindeki kargoysa 2 ile 3 Nisan arasında Rotterdam Limanı’nda Eco Freeze tankerine aktarıldı. Marine Traffic’in aktardığına göre söz konusu tanker daha sonra Malta’ya doğru yola çıktı.
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