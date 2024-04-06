Türkiye'nin yeni turistik treni: Mezopotamya Ekspresi

Kızı Melina ile seyahat eden İlkim Kutval, turun katılmayı çok istedikleri bir etkinlik olduğunu söyledi. Kutval, yolculuğun kendilerine farklı bir deneyim sunduğunu belirterek, "Kaldığımız kabini süsleyerek çok rahat bir yolculuk geçirdik, gayet keyifliydi"diye konuştu.

İzmir’den gelerek tura katıldığını söyleyen Mehmet Çoban ise seyahati ve farklı şehirlerde yeni şeyler keşfetmeyi sevdiğini dile getirdi. Çoban, yolculuğun çok konforlu olduğunu ve özellikle gezginler için ideal olduğunun altını çizerek, "Yolculuk boyunca ülkenin güzel manzaralarına şahit olurken, kendinden de bir parça buluyorsun. Çok keyif aldım, bence herkes keyif alacaktır" dedi.