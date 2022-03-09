Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geldi

09 Mart 2022 Çarşamba, 22:27

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Oteli'ne hareket etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da yaklaşık 1 saat sonra kente gelmesi bekleniyor. Ayrı otellerde kalacak heyetler, görüşme için Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel'de buluşacak.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba, yarın 2015'te G-20 Zirvesi'nde eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı salonda üçlü toplantı gerçekleştirecek.

OTELLERDEKİ ÖNLEMLER ARTIRILDI

Her türlü teknolojik donanımın yer aldığı G20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılara sahip.

Zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip edecek.

Otelin çevresinde geniş güvenlik önlem alındı, dron için ise sinyal kesiciler yerleştirildi.

Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı otelin villasında da önemli önlemler alındı. Camları kurşun geçirmez ve demir parmaklıkla çevrili villa 3 katlı ve 4 bin metrekarelik bir alana sahip.

Ukrayna heyeti ise yine Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı farklı bir otelde konaklayacak.

TÜRKİYE’DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ HAFTASI

Türkiye bu hafta beş önemli üst düzey diplomatik temasa ev sahipliği yapacak. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, normalleşme gündemi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için bugün Ankara’ya geldi. Herzog eşi Michal Herzog ile ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı’na geçti.

Diplomatik trafikte, önümüzdeki hafta başına kadar yaşanacak ziyaret ve görüşme takvimi şöyle:

10 Mart: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde üçlü görüşme yapacaklar.

10 Mart: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’ye gelecek.

11-13 Mart: Antalya Diplomasi Forumu düzenlenecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg da Forum’un katılımcıları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya katılacak devlet ve hükümet başkanlarıyla Forum çerçevesinde ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

13 Mart: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul’da Vahdettin Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

14 Mart: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ankara’yı ziyaret edecek.

ANTALYA’YA GELECEK CUMHURBAŞKANLARI VE BAŞBAKANLAR

Antalya Forumu’nun katılımcıları arasında yer alacak Cumhurbaşkanı ve Başbakanların listesi şöyle:

Albin Kurti- Kosova Cumhuriyeti Başbakanı

Borut Pahor- Slovenya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Edi Rama- Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı

Ersin Tatar- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı

Hasan Turan- Irak Türkmen Cephesi Başkanı

Jacob Jusu Saffa- Sierra Leone Başbakanı

Jens Stoltenberg-NATO Genel Sekreteri

Julius Maada Bio- Sierra Leone Cumhurbaşkanı

Marija Pejcinovic Buric- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri

Mohamed Bazoum- Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Neçirvan Barzani- IKBY Başkanı

Josep Borrell Fontelles- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı

Umaro Sissoco Embaló - Gine-Bıssau Cumhurbaşkanı

Vjosa Osmanı Sadrıu- Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı