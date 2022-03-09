Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geldi
Ankara’da diplomatik temaslar hız kazandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Ukraynalı ve Rus mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Antalya Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuk Cumhurbaşkanı ve Başbakanlar ile ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya’ya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Oteli'ne hareket etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da yaklaşık 1 saat sonra kente gelmesi bekleniyor. Ayrı otellerde kalacak heyetler, görüşme için Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel'de buluşacak.
Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba, yarın 2015'te G-20 Zirvesi'nde eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı salonda üçlü toplantı gerçekleştirecek.
OTELLERDEKİ ÖNLEMLER ARTIRILDI
Her türlü teknolojik donanımın yer aldığı G20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılara sahip.
Zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip edecek.
Otelin çevresinde geniş güvenlik önlem alındı, dron için ise sinyal kesiciler yerleştirildi.
Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı otelin villasında da önemli önlemler alındı. Camları kurşun geçirmez ve demir parmaklıkla çevrili villa 3 katlı ve 4 bin metrekarelik bir alana sahip.
Ukrayna heyeti ise yine Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı farklı bir otelde konaklayacak.
TÜRKİYE’DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ HAFTASI
Türkiye bu hafta beş önemli üst düzey diplomatik temasa ev sahipliği yapacak. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, normalleşme gündemi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için bugün Ankara’ya geldi. Herzog eşi Michal Herzog ile ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı’na geçti.
Diplomatik trafikte, önümüzdeki hafta başına kadar yaşanacak ziyaret ve görüşme takvimi şöyle:
10 Mart: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde üçlü görüşme yapacaklar.
10 Mart: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’ye gelecek.
11-13 Mart: Antalya Diplomasi Forumu düzenlenecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg da Forum’un katılımcıları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya katılacak devlet ve hükümet başkanlarıyla Forum çerçevesinde ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.
13 Mart: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul’da Vahdettin Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.
14 Mart: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ankara’yı ziyaret edecek.
ANTALYA’YA GELECEK CUMHURBAŞKANLARI VE BAŞBAKANLAR
Antalya Forumu’nun katılımcıları arasında yer alacak Cumhurbaşkanı ve Başbakanların listesi şöyle:
Albin Kurti- Kosova Cumhuriyeti Başbakanı
Borut Pahor- Slovenya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Edi Rama- Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı
Ersin Tatar- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı
Hasan Turan- Irak Türkmen Cephesi Başkanı
Jacob Jusu Saffa- Sierra Leone Başbakanı
Jens Stoltenberg-NATO Genel Sekreteri
Julius Maada Bio- Sierra Leone Cumhurbaşkanı
Marija Pejcinovic Buric- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
Mohamed Bazoum- Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Neçirvan Barzani- IKBY Başkanı
Josep Borrell Fontelles- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı
Umaro Sissoco Embaló - Gine-Bıssau Cumhurbaşkanı
Vjosa Osmanı Sadrıu- Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
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