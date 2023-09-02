Rüzgâr alevleri yayıyor... Bursa'da korkutan orman yangını

Yayınlanma: 02.09.2023 - 17:52

Güncelleme: 02.09.2023 - 17:58

Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dumanı Bursa kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan alevlerin rüzgârın etkisiyle yayıldığı bildirildi.