Rüzgâr alevleri yayıyor... Bursa'da korkutan orman yangını

Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerin rüzgârın etkisiyle yayıldığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 17:52
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Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ekipler, dumanı Bursa kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan alevlerin rüzgârın etkisiyle yayıldığı bildirildi.


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