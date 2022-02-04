Saadet Partisi'nde istifa
İş insanı Mustafa Tuncer, Saadet Partisi'ndeki Genel İdare Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İş insanı Mustafa Tuncer, Saadet Partisi'nden ayrıldı. Tuncer sosyal medya hesabından, partinin Genel İdare Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Tuncer, ayrılık kararını, “İş yoğunluğum ve seyahatlerimin sıklığı sebebiyle Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevimden müsaade istemiş bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'na ve tüm ekibe teşekkür ediyorum” sözleriyle açıkladı.
İş yoğunluğum ve seyahatlerimin sıklığı sebebiyle@SaadetPartisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevimden müsade istemiş bulunmaktayım.— Mustafa Tuncer (@byMustafaTuncer) February 3, 2022
Beni bu göreve layık gören,birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum
Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'na ve tüm ekibe teşekkür ediyorum.
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