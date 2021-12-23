Saadet Partisi'nden Bakan Nebati'ye videolu yanıt: "Göz var, izan var; ışıltı yok!"
Saadet Partisi sosyal medya hesabı üzerinden, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin tepki çeken "Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" sözlerine yönelik bir video yayımladı.
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT canlı yayınında "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusuna "Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını vermişti.
Nebati'nin bu sözleri geniş kesimlerin tepkisine neden olmuştu.
SAADET PARTİSİ: GÖZ VAR, İZAN VAR; IŞILTI YOK!
Saadet Partisi tarafından "Göz var, izan var; ışıltı yok!" notuyla paylaşılan videoda Nebati'nin sözlerine göndermede bulunuldu.
Videoda Bakan Nebati'nin ilgili sözlerinin olduğu anlar gösterilirken ekonomik gidişattan ve yoksulluktan dert yanan yurttaşların isyanı da arka fonda duyuldu.
Saadet Partisi'nin paylaşımı şu şekilde:
Göz var, izan var; ışıltı yok! pic.twitter.com/nDTPMKSKeo— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 23, 2021
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