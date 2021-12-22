Gökhan Özoğuz'dan, 'Gözlerime bakar mısınız?' diyen Bakan Nebati'ye tepki: 'Nasıl sürreal bir ortamdayız biz ya?'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, TRT ekranlarında 'Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' yanıtı sosyal medyada gündem oldu. Bakan Nebati'nin sözlerini sosyal medyadan eleştiren Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, "En sonunda 'takım yıldızlarındaki martılar' diye ileri bir tarihe ertelenirsek büyük sıkıntı" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Lütfi Elvan'ın yerine atanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, TRT canlı yayınında Türkiye'nin ekonomik gündemine ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.
Nebati, program sunucusunun son mevduat uygulamasının ardından sonuçlara dair rakamlarını sorması üzerine, “Rakam vermeyeyim şimdi. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde?" diye sordu.
Sunucunun “Orada o sevinci görüyorum ama rakamları duymayı isterim. Ekonomi rakam işi” demesi üzerine Nebati, “Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, beklenti işi Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” yanıtı verdi.
"NASIL SÜRREAL BİR ORTAMDAYIZ BİZ YA?"
Bakan Nebati'nin söz konusu yanıtı kısa zamanda sosyal medyada yurttaşların gündemine oturdu. İfadelere tepki gösteren isimlerden biri de, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz oldu.
Özoğuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ağabey nasıl sürreal bir ortamdayız biz ya? Dere yatakları, gözlerdeki ışıltı derken, en sonunda 'takım yıldızlarındaki martılar' diye ileri bir tarihe ertelenirsek, büyük sıkıntı" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcının paylaşımı şu şekilde:
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