Saadet Partisi'nden Beyazıt Meydanı'nda Trump'ın 'Gazze' açıklamasına tepki: İktidara çağrı!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 18:17

Güncelleme: 07.02.2025 - 18:20

Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı Beyazıt Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptı.

Partililer "Gazze, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve Gazze Gazzelilere aittir" sloganları ile meydana geldi. İlk açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya yaptı.

"Biz Galata köprüsünde bir araya gelerek Filistin ile ilgili hassasiyetlerini dile getiren vatandaşlarımızı yüreklerinden öpüyoruz. O STK’lara çağrıda bulunuyoruz. Her birisi yarından tez yok Galata Köprüsü’nde Gazze’nin boşaltılmasına karşı bir araya gelmeye davet ediyoruz. Bizde Saadet Partisi olarak, teşkilatlarımız olarak Gazze’nin boşaltılmasına itiraz eden bu sese toplandığı takdirde güç vereceğimizi ifade ediyorum" diyen Kaya şöyle devam etti:

“GAZZE, GAZZELİLERİNDİR”

“Gazze Gazzelilerindir. Gazze Filistin’in ayrılmaz bir parçasıdır ve Gazze’de, Mescidi Aksa’da, Kudüs’te özgür ve bağımsız bir Filistin hayata geçirilmediği müddetçe dünyanın hiç bir yerinde barış ve huzura ulaşamıyacağız. Biz siyasi düşüncesi ne olursa olsun, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, dini, dili, ırkı,mezhebi ne olursa olsun farketmez bütün vicdan sahiplerini bütün insanlık alemini şuan da Gazze’de yürütülmeye çalışılan bu tehcir politikalarına karşı bir araya gelmeye davet ediyoruz.”

“ISRARLA SÖYLÜYORUZ”

Saadet Partililer iktidara da şöyle seslendi:

"Artık cesur olmanın zamanıdır. Türkiye başta olmak üzere her ülke ve her lider Trump’ın yaptığı açıklamalara karşı net bir tavır göstermelidir. Herkese çağrımız; Kanlı îmara, Zalim mimara, Sınır tanımayan pervasızlığa, İnsan haklarını hiçe sayan haksızlığa, en çok yaralayan duyarsızlığa dur demenin zamanıdır."