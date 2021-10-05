Saadet Partisi’nden Erdoğan’a ‘market’ göndermeli kitap videosu
Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketteki 'fiyatlar uygun' açıklamasından sonra "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabından da göndermede bulunduğu bir video yayınladı.
Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabına göndermede bulunduğu bir video yayınladı. Market fiyatlarının eleştirildiği videoda "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabına atıfta bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatifi marketine giderek “Fiyatlar gayet uygun” demesi tepkilere neden olmuştu.
BİR TEPKİ DE SAADET PARTİSİ'NDEN
Market fiyatlarının uygunluğuyla ilgili açıklamalarından sonra tepkiyle karşılaşan Erdoğan'a bir tepki de Saadet Partisi'nden geldi.
Erdoğan'ın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabına atıfta bulunarak, market fiyatlarını eleştiren bir video yayınlayan Saadet Partisi, "'Daha Ucuz Bir Market Mümkün' Lafta değil, rafta uygun fiyat istiyoruz!" dedi.
Yayınevinin TÜİK olarak belirtildi videoda kitabın adı ise ‘Daha Ucuz Bir Market Mümkün' olduğu görüldü.
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