Gelecek ve Saadet'ten İsrail Büyükelçiliği önünde ortak açıklama: 'Hitler'e rahmet okutturacak işler yapıyorsunuz'

Yayınlanma: 17.10.2023 - 00:14

Güncelleme: 18.10.2023 - 00:27

İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'nde hastaneye düzenlediği saldırıda 500 kişinin öldüğü açıkladı. Yurdun dört bir yanında Filistin'e destek eylemleri düzenlendi, İsrail saldırıları protestı edildi.

Saldırıya Türkiye'deki çok sayıda politikacı ve siyasi parti, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla tepki gösterdi.

SAADET VE GELECEK'TEN ORTAK AÇIKLAMA

Gelecek ve Saadet Partisi vekilleri, Seğmenler Parkı İsrail Büyükelçiliği önünde yaptıkları basın açıklamasıyla, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına çok sert tepki gösterdi.

Açıklamayı iki parti adına Selçuk Özdağ yaptı.

Özdağ, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Müslümanlar, İslam dünyasına sesleniyoruz, insanlığa sesleniyoruz. Hristiyan-Batı dünyasına sesleniyoruz. Vicdanı olan bütün Musevi insanlara sesleniyoruz, Yahudilere sesleniyoruz. Bugün bir trajedi yaşanıyor Filistin’de. İşgal edilmiş topraklarda, yıllarca ‘Soykırıma uğruyoruz’ diyordunuz. Yıllarca ‘Biz Hitler’in zulmüne maruz kaldık’ diyordunuz. Ve o günden itibaren bütün dünya sizin acınızı paylaştı. 2 bin yıl vatansız yaşadınız, sonra Filistin’e geldiniz. Orada bir devlet kurdunuz. Yetmedi o devlet, Filistin’in topraklarını işgal etmeye başladınız. Yetmedi Lübnan’ı işgal etmeye çalıştınız, yetmedi Ürdün’e uzandınız. Yetmedi Mısır’a, Suriye’ye uzandınız. Yetmedi Irak’ı karıştırdınız, Türkiye’ye uzanmak istiyorsunuz."

ERDOĞAN'A 'ONE MINUTE' GÖNDERMESİ

"Birkaç gün önce, artık mecburiyetten, artık köşeye sıkıştıkları için; yiyecek ekmeklerinden, kullanacakları suya kadar siz izin verdiğiniz için orada işgal edilmiş topraklara meydan okudular. ‘Burası bizim’ dediler. Ama siz oradaki insanları öldürmek istiyorsunuz, soykırım yapmak istiyorsunuz. Hitler size soykırım yaptı ama o tarihten itibaren Hitler’e rahmet okutturacak işler yapıyorsunuz. İsrail sana sesleniyoruz. Yahudilerle, Musevilerle hiçbir işimiz yok. Ama İsrail siyonizmine meydan okuyoruz. Dünyadaki hiçbir savaşta insanlar ölürken, asla bir hastane, asla bir ibadethane vurulmadı. Oralara girilmedi. Şimdi kalkmışsınız hastaneyi bombalıyorsunuz. İnsanlık ölüyor. Biz burada Saadet ve Gelecek vekilleri olarak bunu duyar duymaz hemen parlamentoya ara verilmesini istedik, bir bildiri kaleme aldık. İsrail Büyükelçiliğine sesleniyoruz. Bunların hepsi size yapılsaydı, o insanlara hayatı zindan edersiniz. Hükümete de sesleniyoruz. Düne kadar ‘One minute’ diyordun, bugün ise bu Büyükelçi ile, Netanyahu ile el sıkışıyorsun. Bu Büyükelçiyi ‘istenmeyen adam’ ilan et."