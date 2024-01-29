Üsküdar'da sokak hayvanları için eylem: 'Sesleri ve oyları olmaya geldik'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:57

Güncelleme: 29.01.2024 - 09:58

Üsküdar'da, Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve hayvanseverler tarafından sokak hayvanları için eylem yapıldı.

Kadıköy, Sarıyer ve Beşiktaş gibi İstanbul'un farklı ilçelerinde sokak hayvanları için eylem yapan grup, bu kez Üsküdar'da toplandı. Hayvan hakları ve hayvanların özgürlüğüne dikkat çeken eylem yapan grup basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında, grubun amacının; yerelde örgütlenmeyi harekete geçirerek Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde benzer eylemler yapmak, belediye başkan adaylarıyla örgütlü bir şekilde hayvan özgürlüğü ve hakları için görüşmeler sağlamak olduğu belirtildi.

"BU EYLEM KEDİ KÖPEKLER İÇİN SES ÇIKARTMAK AMACIYLA YAPILIYOR"

Hayvanlara Adalet Derneği üyesi Barış Karlı, "Bu eylem sokakta yaşamını sürdüren hayvanlar için, özellikle kedi köpekler için ses çıkartmak amacıyla yapılıyor. Çünkü sokaktaki köpeklere yönelik son dönemde ciddi bir hedef gösterme, ciddi bir karalama kampanyası var. Sokakta köpekler ile birlikte olan yaşamımıza ciddi bir müdahale girişimi var. Biz de buna hayır demek için, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinin aynen kalması, aynen korunması için bir tepki vermek istiyoruz ve devlet kurumlarına yetkililere sesleniyoruz" şeklinde konuştu.

"FARKINDALIK YARATMAK ADINA BURADAYIZ"

Hayvansever Ali Toroz ise sokak hayvanlarının toplatılmasına karşı olduklarını söyleyerek, "Buradaki amaç şu; hayvanlara özgürlük. Toplatılmasın. İşkencelere, zulme hayır demek için buradayız. Yani eziyet gören canları, eziyet görmesini engellemek adına buradayız. Farkındalık yaratmak adına buradayız" dedi.

"HAYVANLARIN ÖZGÜRCE YAŞAM HAKKINI SAVUNUYORUZ"

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifin'den Öykü Yağcı, sokaktaki hayvanların yaşam hakkı için toplandıklarını belirterek, "Bugün burada İstanbul'un dört bir yanındaki hayvan hakları savunucuları olarak toplandık. Sokaktaki hayvanların yaşam hakkı için buradayız. Bunu İstanbul'un Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde devam ettiriyoruz eylemlerle. Aralık ayından beri özellikle. Çünkü yerel seçimler öncesi suçsuz masum hayvanlar tekrardan hedef tahtası olarak siyasiler tarafından kullanılmaya başlandı. Hayvanların özgürce yaşan hakkını savunuyoruz çünkü. Şu anda yasa dışı bir şekilde, yasaya aykırı bir şekilde dev toplama kamplarına toplanıp, orada kapalı kapılar ardında öldürülmesi planlanıyor, bu köpeklerin yok edilmesi planlanıyor'' diye konuştu.

Hayvan Hakları Federasyonu Üsküdar gönüllüsü Yeşim Özköse ise , "Son çıkacak yasa ile alakalı hayvanlara merhamet ettiğimiz, merhamet kültürünü yücelttiğimiz bir yerdeyken, bu yasanın çıkmaması. Beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor'' dedi.

"KEDİ VE KÖPEKLERİN SESİ VE OYU OLMAYA GELDİK"

Grup adına basın açıklaması yapan hayvansever Elif Göktepe, "Bugün burada 2024 yerel seçimleri öncesi dostlarımızın, sokakta yaşayan kent sakinleri kedi ve köpeklerin sesi ve oyu olmaya geldik. Eşit, adil, yaşanabilir bir dünya için bir araya gelen Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve hayvan hakları savunucuları olarak, yerel seçimler öncesinde Kadıköy, Sarıyer ve Beşiktaş gibi İstanbul'un farklı ilçelerinde tek ses olduğumuz eylemlerimize şimdi Üsküdar'da devam ediyoruz. Amacımız; yerelde örgütlenmeyi harekete geçirerek Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde yaşam savunucularının benzer eylemler yapmasını, hayvanların sesi olmasını ve belediye başkan adaylarıyla örgütlü bir şekilde hayvan özgürlüğü ve hakları için görüşmeler yapmasını sağlamak. Burada bizi dinleyen vatandaşların, birer seçmen olarak sandıkta, tüm canlılar adına barışçıl, şefkatli ve adil kararlar alabilmesi için onlara yol göstermek'' ifadelerini kullandı.