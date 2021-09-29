Sabah 9 - akşam 5 mesaisi tarih oluyor

29 Eylül 2021 Çarşamba, 17:38

Dünya genelinde birçok şirket, Covid-19 salgını nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir evden çalışma sistemine geçiş yapmıştı.



Aşılama çalışmalarının ardından bazı şirketler ofislerine dönerken; bazıları ise yeni çıkan varyantlar nedeniyle dönüşleri erteledi. Bazıları ise kalıcı olarak evden çalışmaya geçtiklerini duyurdu.

CNN’in sorularını yanıtlayan, aralarında Dropbox ve LinkedIn gibi sitelerin önde gelen yöneticileri, pandemi sürecinde şekillenen iş hayatı ile ilgili öngörülerini paylaştı.

'40 SAATLİK HAFTALIK ÇALIŞMA GERİDE KALACAK'

Dropbox’ın kurucusu Drew Houston fabrika çalışma biçimini esas alan 40 saatlik çalışma haftasının artık geride kalacağını söyledi.

“İş yeri artık işin olduğu her yerde olacak ve çalışma haftası her insan için işin en iyi olduğu zaman olacak” diyen Houston, sınırların ortadan kalkmasıyla daha fazla yeteneğin çekilebileceğine de dikkat çekiyor.

Dropbox kurucusu, ayrıca şirketlerin ve çalışanlar arasındaki sosyal sözleşmelerin yeniden düşünülmesi gerektiğini de belirtiyor:

“İşverenler ve çalışanlar için yeni bir sosyal sözleşme ve zihniyet değişikliği gerekiyor. Şirketlerin, ekipleri için doğru politikaları ve davranışları bulmak için yöneticilere, işlerin yürümesi için de çalışanlara güvenmeleri gerekecek. Bu anın heyecan verici yanı; nasıl çalışmak istediğimize karar verecek olmamız.”

'HERKES FARKLI ŞEKİLDE ÇALIŞIR'

LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky ise herkese uyan tek bir çalışma politikasından uzaklaştıklarını ve ekiplerine ihtiyaçlarına en uygun çalışma modeline karar vermeleri için izin verdiklerini belirtiyor:

“İşimizi en iyi şekilde, en iyi yerde yapmak için birbirimize güveniyoruz. Her bireyin ve her ekibin farklı şekilde çalıştığını öğrendik, bu nedenle hem hibrit hem de uzaktan çalışma esnekliğini benimsemek bizim için en iyi yaklaşım. Birçok çalışan, geçen yıl kazandıkları esnekliği sürdürmeyi umuyor: Küresel olarak, çalışanların yüzde 87’si zamanlarının en az yarısında ofisten uzakta olmayı tercih ediyor, bu da birçoğunun hibrit bir program istediğini gösteriyor.”

Roslansky önümüzdeki ayların belirsizliğine de dikkat çekerek şunları söyledi:

“Önümüzdeki 18 ay boyunca çok fazla belirsizlik göreceksiniz. Bir sürü karışıklık. Hatta biraz dağınık gelebilir ama zamanla işlerin yoluna girmeye başladığını göreceğimize inanıyorum. Şirketler ve çalışanlar, değerlerinin örtüştüğü yerde bir araya gelecek ve bu, iş dünyasında olumlu bir değişim olacak. İnsanlar, tutku hissettikleri şirketlerde kendilerini tatmin eden işlerde ve çalışanlarını şefkatle, güvenle çalıştıran şirketlerde çalışıp çok daha büyük başarılara yol açacaklar.”

'GEREKSİZ TOPLANTILAR VE 9-5 ANLAYIŞINDAN UZAKLAŞMALIYIZ'

Pandemi öncesi çoğu şirket gibi ofis merkezli bir şirket olan Slack de esnek çalışmaya geçen şirketler arasında. Slack kurucusu ve CEO’su Stewart Butterfield, geçilen bu yeni çalışma sisteminin işe yaradığını ve çok daha üretken olduklarını söylüyor:

“Daha büyük bir iş-yaşam dengesi ile rekor bir hızda müşterilerimize hizmet vermeye devam ettik.”

İş hayatında çalışanların birbirleriyle iletişim kurmasını, görev dağılımı yapmalarını ve iş akışını takip etmelerini sağlayan Slack için Butterfield dijital öncelikli bir yaklaşım benimsediklerini söylüyor:

“Gereksiz toplantılarla dolu, 9’dan 5’e bir programdan uzaklaşmamız gerekiyor. Tüm çalışanların, ana çalışma saatlerinin o ekibin saat dilimine bağlı olduğu bir ev ekibi var ve zamanı, toplantılarla doldurmamaları gerekiyor. Bu dijital değişimi benimsemek bir gecede olmayacak; ancak öğrenirken, deneyimlerken ve gelişirken esnek olursak, işi daha basit, daha keyifli ve daha üretken hale getirebiliriz.”

Butterfield iş hayatının geleceğinin de daha esnek, kapsayıcı, bağlantılı ve üretken olacağına dikkat çekerek, “Önümüzdeki on yılda başarılı olacak işletmeler, bu cesur yeniliği kucaklayanlar olacak. Eskimiş alışkanlıkların rahatlığına geri çekilmenin ya da mutsuz bir işgücünü barındırarak yetersiz girişimlerde bulunmanın zamanı geçti. Liderlerin artık daha iyi bir iş yeri ve iş hayatı inşa etme zamanı geldi” dedi.