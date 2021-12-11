Sabah yazarı, asgari ücret için rakam verdi!: 4 bin liranın altında kalmayacak
Milyonlarca işçinin gözü kulağı asgari ücret için belirlenecek rakama çevrildi. Konuyla ilgili çeşitli açıklamalar yapılırken, Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'ndan da asgari ücret rakamına ilişkin yeni bir iddia geldi.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yapılacak yeni görüşmede karara varılacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?
Bugüne kadar 3 bin 100 TL, 3 bin 500 TL, 3 bin 900 TL gibi rakamlar dile getirildi. Türk-İş ise 4 bin lira altının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu duyurdu.
Asgari ücret rakamına dair iddiada bulunan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, 13 Aralık Pazartesi'yi işaret etti.
Müderrisoğlu yazısında, "Hükümet-İşçi-İşveren" arasındaki ücret pazarlığının belirli bir noktaya kadar getirilmesi ve sistemin yapısı gereği Cumhurbaşkanı'nın son sözü söylemesi teamüldendir" dedi.
Müderrisoğlu, "Üç tur görüşmeye sahne olan asgari ücretin nihai halini alması, 13 Aralık pazartesi gününe endekslendi. Taraflar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çıkacaklar. Müzakerelerde ulaşılan aşamayı, karşılıklı olarak tezlerini anlatacak ve rakamsal tekliflerinin gerekçelerini sunacaklar" ifadelerini kullandı.
"ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRANIN ALTINDA KALMAYACAK"
Müderrisoğlu, asgari ücret rakamına dair ise şöyle yazdı:
"Yazımın girişindeki eleştirimin bir bölümünü üstlenerek, asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmayacağını, kalmaması gerektiğini bir kenara not edelim"
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