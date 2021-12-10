TİSK Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması

10 Aralık 2021 Cuma, 09:02

Halk Tv yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Akkol ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkanı Burak Akkol, 3 bin 100 TL asgari ücret önerisi verdiklerini yalanlarken, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir" dedi.

Atalay, taleplerine ilişkin olarak, "Alım gücü bayağı düştü. İhtiyaç maddelerindeki fiyat belli bir noktada. Bugün işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'ye geliyor. İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır. Teklif eden işveren de hükümet de işçinin suratına bakamaz" dedi.

Saymaz'ın soruları ve başkanların verdiği yanıtlar şöyle:

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: TÜİK'İN ENFLASYONU, GERÇEĞİMİZİ YANSITMIYOR

İşçi açısından gerçek enflasyon ne durumda?

Yüzde 35 civarında. 45 senedir her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yapıyoruz. Geçen kasımda açlık sınırı 3 bin 190 TL'ydi. Yoksulluk ise 3 bin 900 TL. Bu bir kişi için.

O halde yoksulluk sınırını ölçü alıyorsunuz?

Aynen öyle. Yoksulluk sınırının üstü.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 3900 rakamını istediğiniz ifade edildi.

Yok, öyle bir şey olmadı. Öyle bir rakam telaffuz edilmedi.

İşverenler asgari ücretin TÜİK'in enflasyon verisine göre belirlenmesini istiyor.

Kabul etmiyoruz. TÜİK'e göre belirlenmez.

Neden?

TÜİK'in yaptığı hesap başka, benim yaptığım başka. Onların rakamı benim rakamına uymuyor.

TÜİK'in enflasyon değeri sizinkinin altında mı kalıyor?

Altında kalıyor. 3 bin 900 TL'nin üzeri bizim sınırımız. Ne sınırı? Yaşam maliyeti. Bunun üstüne çıkın.

İşveren "TÜİK tespit etsin" diyor.

TÜİK'in belirlemesiyle olacak iş değil. Biz masada olmayız o zaman.

TÜİK de diyor ki "Benim üzerime kalıyor"

İstediğimiz rakamı getirsinler, kimsenin üzerine kalmasın.

Devletin istatistik kurumunun verilerini en büyük işçi sendikası "Gerçeğimi yansıtmıyor" diye kabul etmiyor. Doğru mu anlıyorum?

Aynen öyle, benim gerçeğimi yansıtmıyor.

Asgari ücretli işçi sayısı ne kadar?

Yedi milyon.

Toplam işçi sayısı?

18 milyon. Bakın, sendikanın olduğu yerde asgari ücret olmaz İsmail Bey. Sendika varsa sosyal hak, ikramiye, yemek, servis vardır. Asgari ücretliler arasında sendikalıların oranı yüzde 1-2'dir.. Bunlar komşumuz, akrabamız, arkadaşımız; kasapta, bakkalda, terzide çalışanlar. Sahipsiz insanlar.

Ne zaman anlaşma sağlanır?

İstediğimiz noktaya gelirsek pazartesi-salı günü imzalanır

TİSK BAŞKANI AKKOL: EN AZ YÜZDE 21 ZAM DÜŞÜNÜYORUZ

Asgari ücret için aklınızdan geçen miktar, 3 bin 100 TL mi?

Öyle şey olur mu! İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne "Ne yapılabilir" diye çalışıyoruz.

En az yüzde 21.

En az. 3 bin 500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir.

Ancak TÜİK'e işçiler güvenmiyor.

Onun için "Yüzde 21'i verelim, çıkalım" demiyoruz. Oradan başlıyoruz. Bakın, geçen yıl işçi masada yoktu. İşverenle devlet imzaladı. Yedi puan üzerine çıktık resmi enflasyonun.