Sabancı Üniversitesi'nden yeni dönem fiyatlarına fahiş zam: Türk öğrenciler yabancılardan fazla ücret ödeyecek!

Yayınlanma: 21.07.2024 - 14:26

Güncelleme: 21.07.2024 - 14:27

Türkiye'deki vakıf üniversiteleri her geçen gün bir ticarethane haline dönüşmeye devam ederken, öğrenciler de okul ücretlerini ödeyemeyecek duruma geliyor.

Binlerce öğrenci, makul fiyatlarla okumaya devam edebilmek için Türkiye'de mücadele etmeye devam ediyor.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ İÇİN FAHİŞ ZAM

Son olarak Sabancı Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim dönemi fiyatlarına yaptığı zam ile gündeme geldi. İddiaya göre üniversite yıllık öğretim ücretlerini 18 bin 950 dolardan 35 bin dolara çıkardı.

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ

Sabancı Üniversitesi’nde öğrenim ücretine yapılan fahiş zamdan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yabancı öğrencilerden 9 bin dolar daha fazla ücret ödeyeceği iddiası da tepkiye neden oldu.

"VATANDAŞLIK BEDELİ 9 BİN DOLAR"

Öğrenciler üniversite tanıtım gününde okula gelen aday öğrencilerin velilerinin katıldığı sempozyumda eylem düzenledi.

Eylemde “Vatandaşlık bedeli 9 bin dolar” ve “Holding değil üniversite” gibi dövizler dikkat çekerken öğrenciler eylemlerine devam edeceklerini belirtti.