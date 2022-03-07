Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheli kargo gönderilerinde ve yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 6 kişi de gözaltına alındı.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanında uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, bilgi sistemlerinden yapılan analizlerde şüpheli yolcular ve uluslararası kargo gönderileri tespit edildi. Havalimanının hem yolcu salonu hem de uluslararası kargo merkezi gözetim altına alındı.
Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Amerika’ya götürülmek üzere İsrail’den Türkiye’ye getirilen ve kargo merkezinde yetkililere bitki olarak beyan edilen eşyadan alınan numune Ankara’daki Gümrük Muhafaza Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.
Numune sonuçları çıkana kadarki zaman zarfında ise eşyanın sevkiyatı durduruldu. Gelen sonuçlar şüpheleri haklı çıkardı. Bitki olarak beyan edilen toplam 180 kilogram ağırlığındaki eşyanın Khat cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.
YOLCU VALİZLERİNDE ESRAR VE EROİN
Öte yandan, yolcu salonundaki şüphelilerden birinin valizi önce bagaj x-ray cihazı ile sonra da Edu, Janti ve Kılıç isimli narkotik dedektör köpekler ile kontrol edildi. Yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluğa rastlanması ve dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine valiz açılarak arandı.
İran’dan gelen yolcunun valizinde, gizli bölme içerisinde 2 kilogram eroin ele geçirildi. Yine İran’dan gelen iki farklı yolcunun valizlerinde yapılan kontrolde toplam 18 kilogram esrar cinsi uyuşturucu tespit edildi. Toplam 200 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.
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