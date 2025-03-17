Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sistem arızası: Uzun kuyruklar oluştu

Yayınlanma: 17.03.2025 - 20:59

Güncelleme: 17.03.2025 - 20:59

Sabiha Gökçen Havalimanını kullanan yolcular, saat 18.20 sıralarında emniyet tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) meydana gelen arıza nedeniyle pasaport kuyruğunda beklemek zorunda kaldı.

Arızanın giderilmesi için polis ve terminal ekipleri gerekli müdahaleleri yaparken yolcular yapılan anonslarla bilgilendirildi.

ARIZA GİDERİLDİ

Arızanın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle yolculara hurma ve su dağıtıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklamada arızanın bir süre sonra giderildiğini ifade edilerek pasaport işlemlerinin yeniden yapılmaya başlandığı ifade edilirken, işlem sürelerinin kısa bir süre içerisinde normale döneceği ifade edildi.