Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar azaltılacak

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:25

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 16:25

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) İstanbul'daki hava durumuna ilişkin toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 7-8 Şubat tarihlerinde yüzde 25 oranlarında uçuş azaltması yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.