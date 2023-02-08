Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarınki uçuşlar azaltıldı

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlarda yüzde 50 azaltmaya gidildi.

AA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 17:16
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarınki uçuşlar azaltıldı
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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında alınan karar doğrultusunda yarın, daha önce yapılan iptallere ilave olarak uçuşlarda toplamda yüzde 50 azaltma yapıldı.

Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet sitesi ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

Ayrıca daha önce yapılan sefer azaltma planına ek olarak bugünkü uçuşlar için de yüzde 10 daha azaltmaya gidildi.


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