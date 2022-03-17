Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş açıklaması
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a ilişkin kar uyarılarından sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan belirli oranda uçuşlar iptal edildi.
Yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 18.03.2022 tarihinde 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19.03.2022 tarihi için tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.
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