Fethiye'den Hatay'a giden yolcu otobüsü yolun ortasında yanmaya başladı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, bir yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangının ardından yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralı ve can kaybının olmadığı bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 10:05
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Muğla'nın Seydikemer ilçesi yakınlarında Fethiye'den Hatay'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü arızalanarak yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 
 
İddiaya göre, dün saat 15.30’da Fethiye Otogarı'ndan Hatay’a gitmek üzere yola çıkan 34 FEU 896 plakalı yolcu otobüsü, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarında arızalandı. Bu sırada yolcu otobüsünün motor bölümünden alevler yükselmeye başlayınca, durumu fark eden şoför otobüsü yolun kenarında durdurarak yolcuları güvenli şekilde indirdi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
 
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu otobüsteki yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmazken, yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi.
 
Yangın yolcuların cep telefonu kamerası ile görüntülenirken yolcular için Fethiye’den yeni bir otobüs geldiği ve Hatay'a devam ettikleri öğrenildi.

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