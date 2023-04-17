Şişli'de servis midibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı: 1 yaralı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:39

Güncelleme: 17.04.2023 - 09:43

İstanbul Şişli ilçesinin Halaskargazi Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında servis midibüsü kaza. Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatılırken midibüsün çarptığı taksi içerisinde bulunan yabancı uyruklu bir kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Acet’in kullandığı içinde yolcuların bulunduğu servis minibüsü dönüş yapan otobüse vurmamak için karşı şeride geçerek iki otobüs ve taksiye çarptı. Kaza nedeniyle takside bulunan yabancı uyruklu kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazadan sonra Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

"KIZAKLADIM"

Servis midibüs şoförü Ramazan Acet "Ben düz geliyordum. Otobüs soldan gelerek geniş döndü. Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu" dedi.

Yaralı yolcu, taksiden çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.



