Sabiha Gökçen’den Edinburgh’a yeni hat

Yayınlanma: 27.06.2024 - 12:20

Güncelleme: 27.06.2024 - 12:20

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan (İSG) İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a (EDI) uçuşlar, 27 Haziran itibarıyla başladı.

Pegasus Hava Yolları’nın Edinburgh’a başlattığı bu yeni uluslararası hat, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek.

Temmuz ayının son haftası itibariyle seferlerin haftada 4 güne yükseltilmesi bekleniyor. Bu yeni rota, Pegasus Hava Yolları’nın 2024 yılında başlattığı 7. yeni uluslararası hat oldu. Daha önce sırasıyla Hırvatistan’da Zagreb (ZAG), Mısır’da Sfenks (SPX), Kazakistan’da Aktau (SCO), Bulgaristan’da Sofya (SOF), Moldova’da Kişinev (RMO) ve Slovakya’da Bratislava (BTS) hatları açılmıştı.