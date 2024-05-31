Sabiha Gökçen Havalimanı'nda işbirliği anlaşması sona erdi

Sabiha Gökçen Havalimanı Malezya Havalimanları ile IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin sona erdiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 13:26
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda işbirliği anlaşması sona erdi
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Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin sona erdiği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliği başarıyla sona erdi.

Malezya Havalimanları’nın IC Holding ile birlikte 11 Aralık 2023 tarihinde başlattığı havalimanı operasyonlarındaki kapsamlı optimizasyon çalışması; MAHB’ın operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun olarak İSG’nin yönetim ve operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artırmıştır. Bu optimizasyon çalışmasının Haziran sonu tamamlanması beklenmektedir.

MAHB ile IC Holding arasındaki stratejik işbirliği, hizmette mükemmellik ve sürdürülebilir başarı için İSG'nin operasyonel çerçevesini güçlendirmiş olup yakın gelecekteki büyüme için sağlam bir temel oluşturmuştur. Bu bağlamda Malezya Havalimanları, havalimanı işletmeciliği konusundaki mükemmellik yolculuğuna değer katan ve stratejik vizyon hedefleriyle uyumlu olan çalışmaları sürdürecektir."


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