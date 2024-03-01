Saç düzleştirici ve dikiş makinesi satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi gözaltına alındı
Samsun’da internet üzerinden ürün satma yöntemiyle dolandırılan yurttaşların polise şikayeti üzerine 3 kişi, Ankara ve Mersin’de yakalandı.
Samsun ve Ankara’da 2 şahsı dikiş makinesi satma vaadiyle toplam 3 bin 250 lira dolandırdığı tespit edilen T.E (28), Samsun polisi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptıkları koordineli çalışma neticesi Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer bir dolandırıcılık olayında ise Canik ilçesinde ikamet eden B.K.’yi internet üzerinden saç düzleştirici almak isterken 7 bin TL dolandırdığı tespit edilen E.K. (19) ve U.D. (44), Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma neticesinde Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı.
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