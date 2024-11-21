‘Saç ve kıl örneği alınmadı’ iddiası: Nahit Eren, ‘Narin’ cinayetindeki iddiaları açıklığa kavuşturdu

Yayınlanma: 21.11.2024 - 19:06

Güncelleme: 21.11.2024 - 19:09

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Eren, Narin’in otopsi işlemi esnasında sol avucundan alınan saç ve kıl örnekleri gibi en önemli bulguların incelemeye konu edilmediği ve rapor aldırılmadığı yönündeki bilgilerin yanlış olduğunu aktardı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Eren, şu ifadeleri kullandı:

Narin’in otopsi işlemi esnasında sol avucundan alınan saç ve kıl örnekleri gibi en önemli bulguların incelemeye konu edilmediği ve rapor aldırılmadığı gibi maalesef yine yanlış bir bilgi paylaşılmaktadır.

Söz konusu saç ve kıl örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından biyolojik incelemeye tabi tutulmuştur. Dosyada bulunan 12.09.2024 tarihli Adli Tıp raporunda söz konusu numuneler üzerinde yapılan DNA çalışmasından olumlu bir sonuç alınmadığı belirtilmiştir.

Bu konuda daha öncede ifade ettiğimiz üzere Narin’den ve eşyalarından alınan 91 adat sürüntü ve örnekten maalesef DNA açısından olumlu sonuçlar alınamamıştı.

Bunun temel sebebi ise Narin’in naaşının konduğu yerin koşulları ve geçen zaman içerisinde DNA özelliklerinin kaybolmuş olmasıdır.

Aynı şekilde Narin’in naaşının bulunduğu yere olay yeri inceleme raporuna göre 40 metre mesafede bulunan ilaç tableti üzerinden hem DNA hem parmak izi çalışması yapılmıştır. Ancak 17.09.2024 tarihli Jandarma Kriminal raporuna göre maalesef ondanda olumlu bir netice alınamamıştır. (kriminal rapor dosyasında bulunmaktadır) İlaç için yapılan incelemede reçetesiz alınan bir vitamin hapı( saç için) olduğu ve her yerden temin edilebileceği belirtilmiştir. Buna rağmen SGK araştırması da yapılmış ancak oradan da olumlu bir sonuç alınamamıştır. Kredi kart bilgileri MASAK raporu ile temin edilmiş ve kartlar üzerinden araştırma talebi yapılmıştır.

Dosyada bulunan her delilin ve her konunun ayrıntılı ve titiz bir şekilde ele alındığından hiç kimsenin kuşkusu olmasın.