Saçını tuttu, çantasıyla vurdu... Bir kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında darbetti!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:47

Güncelleme: 18.03.2025 - 10:48

Şaşırtan olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre bir kadın ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÇANTASIYLA VURDU

Erkek arkadaşının "Git, seni istemiyorum" demesi üzerine öfkelenen kadın, sevgilisinin saçını çekti, çantasıyla vurdu.

MOTOKURYE AYIRMAYA ÇALIŞTI

O sırada yoldan geçen bir motokurye, tarafları sakinleştirmeye çalışırken, yaşanan o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.