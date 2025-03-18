Saçını tuttu, çantasıyla vurdu... Bir kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında darbetti!

İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, sokak ortasında erkek arkadaşını darbetti. Erkek, "Git, seni istemiyorum" diye defalarca söylemesine rağmen kadın, saçını tuttu, çantasıyla vurdu.

Saçını tuttu, çantasıyla vurdu... Bir kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında darbetti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:47

Şaşırtan olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre bir kadın ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÇANTASIYLA VURDU

Erkek arkadaşının "Git, seni istemiyorum" demesi üzerine öfkelenen kadın, sevgilisinin saçını çekti, çantasıyla vurdu.

MOTOKURYE AYIRMAYA ÇALIŞTI

O sırada yoldan geçen bir motokurye, tarafları sakinleştirmeye çalışırken, yaşanan o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.


Etiketler: #darp

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