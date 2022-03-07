Vicdansızlığın bu kadarı! SMA hastasının bağış kumbarasını çaldılar

İzmir'de bir çocuk giyim mağazasına giren hırsızlar, dizüstü bilgisayar ile SMA hastası çocuk için konulmuş bağış kumbarasını çaldı.

AA
07 Mart 2022 Pazartesi, 17:57
Vicdansızlığın bu kadarı! SMA hastasının bağış kumbarasını çaldılar
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Muammer Akar Mahallesi'nde Özge Sağduyu'nun işlettiği çocuk giyim mağazasına sabaha karşı kapüşonlu iki kişi girdi.

Şüpheliler iş yerinden dizüstü bilgisayar ve Aydın'da yaşayan SMA Tip-1 hastası İkra Deniz'in tedavisine katkı sağlamak için konulmuş bağış kumbarasını çalarak kaçtı.

İş yeri sahibi Özge Sağduyu, sabah saatlerinde geldiği dükkanında hırsızlık yapıldığı fark edince durumu polise bildirdi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, kapüşonlu iki kişinin etrafı karıştırması yer alıyor.


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