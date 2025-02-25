Sadakatsizliği kanıtlamak isterken suçlu duruma düşebilirsiniz!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:13

Güncelleme: 25.02.2025 - 14:13

Boşanma sürecinde sadakatsizlik iddialarını kanıtlamak isteyen bazı kişiler, gizli kamera veya ses kaydı gibi yöntemlere başvuruyor. Ancak bu tür kayıtların özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle hukuka aykırı sayıldığını belirten Avukat Buket Nurşah Tekışık, mahkemelerin bu delilleri geçersiz kabul ettiğini söyledi.

Tekışık, "Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, özellikle sadakat yükümlülüğüne aykırılık gerekçesiyle açılan boşanma davalarında, gizlice elde edilen kamera görüntüleri, ses kayıtları ve mesajların hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir" dedi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 189/2. maddesine atıfta bulunan Tekışık, "Bu maddeye göre, hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller mahkemede hükme esas alınamaz" ifadelerini kullandı.

Yargıtay kararlarından örnekler veren Tekışık, "2024 yılında verilen kararlara göre, eşlerden birinin diğerinin izni olmadan eve gizli kamera veya ses kayıt cihazı yerleştirmesi sonucu elde edilen deliller hukuka aykırı sayılmıştır. Bu nedenle, bu tür kayıtları mahkemeye sunan kişiler hakkında yasal işlem başlatılabilir" diye konuştu.