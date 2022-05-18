SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den 'randevu' iddialarına Sedat Peker'den yanıt: 'Kurslarınızda birçok şeyin yanında boğma eğitimi de veriyormuşsunuz'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 08:58

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Paramiliter yapı" ve "Terörist yetiştiren kurum" diyerek önüne gittiği ve seçim güvenliğiyle ilgili uyarılar yaptığı SADAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi iddialara cevap verdi.

Halk TV ve Tele1'e konuşan Tanrıverdi, Türkiye'de veya yurt dışında kamplarda askeri eğitim verdikleri iddiasını reddederken Sedat Peker hakkında da yeni iddialarda bulundu.

"SEDAT PEKER'İ 'İYİ KEKLEMİŞLER"

Sedat Peker'in görüşmek için randevu istediğini, randevu talebi kabul edilmediğinde de davette bulunduğunu dile getirdi. Tanrıverdi, 'Sedat Peker bir itirafta bulunuyor. Kendi götürdüğüm tırların içinde bu malzemeler vardı. Bir kısmını El Nusra'ya teslim edildi. Biz Suriye muhalefeti ile El Nusra ile terör örgütleri ile çalışmadık, çalışmayız" dedi.

Tanrıverdi, "Özgür Suriye Ordusu da dahil. Eğer Sedat Peker ben bunları götürdüm diyorsa bu onların problemi. Sedat Peker, SADAT'tan randevu talep ediyordu. Randevu talebini kabul etmedik. Davet etti, davetini kabul etmedik. Bizim organize suç örgütü lideri ile ne işimiz olabilir ki? Biz anarşist, terörist değiliz. Bizim ekibimiz TSK'nın onurlu subaylarından oluşuyor" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti.

"Sedat Peker bize ''Benimle resmi olarak görüşmek istemiyorsunuz. Ben düğüne davetliyim, siz de gelin. Düğünde denk gelmişsiniz gibi yapalım'' diyordu. Benim tahminim Sedat Peker'i 'iyi keklemişler, biz SADAT'tan geliyoruz' diye. Kendisi de o randevu taleplerini teyit etmek için ilettiğini düşünüyorum.''

İDDİALARA YANIT GELDİ

Tanrıverdi'nin ifadelerine Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen 'Deli Çavuş' isimli sosyal medya kullanıcısı yanıt verdi.

Paylaşımlar şöyle:

1-) Biraz evvel sosyal medya üzerinde gördüğüm, sadatçı olduğunu söyleyen bir tip benimle ilgili bir şeyler söylemiş. Öncelikle şunu bilmen lazım! Sedat PEKER’i kimse kekleyemez! Her zaman söyledim, siz k...esiniz sizin namusunuz yok, siz köpeksiniz. Hem de kemiklik köpeksiniz!

2-) Sizin gücünüz annelere ve çocuklara yeter. Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar giydiğiniz şalvarlar sizi benim elimden kurtaramayacak. Ben sizin ruhunuzu biliyorum. Sizin namusunuz yok, sizin gücünüz silahsız garibanlara yeter!

3-) Video çekmemi engellediniz, tweet atmamı engellediniz, rt yapmamı bile engellemek için uğraşıyorsunuz. Delikanlılıkta böyle birşey olur mu(?) Televizyonlara çıkıp özgürce konuşacaksınız, ama rt bile yapmama engel olmak için tüm gücünüzle uğraşacaksınız siz kahpesiniz ulan!

4-) Sadat'ın sivil ayağını temsil eden Sabri Balaban’ın yanıma kaç kere geldiğinin HTS kayıtlarını çıkartı, kaç kere telefonla görüştüğümüzün HTS kayıtlarını çıkartın, Sadat başkanı Adnan Tanrıverdi ile telefonla görüşmüş müyüm, görüşmemiş miyim? Telefon HTS kayıtlarını çıkartın

5-) Kurslarınızda birçok şeyin yanında boğma eğitimide veriyormuşsunuz. Siz küçük SEDAT’ı bile boğamazsınız, namusunuz yok! Lan siz köpeksiniz elbet bir gün paylaşım yapmaya başlayacağım.

6-) Devlet'in gücünü kullanıp ağzımı, elimi ve dilimi bağlayacaksınız televizyonlara çıkıp kabadayılık yapacaksınız elbet şartlar değişir. Sizi köçekler gibi oynatacağım, boynunuza tasma takıp sizi it gibi gezdireceğim. Sülü gibi sizede işemek yasak!!

"AHTIM VAR SİZİ MAHVEDECEĞİM"

İlk paylaşımın ardından yaklaşık yarım saat sonra yapılan ikinci açıklama ise şöyle:

"1-) Adnan Tanrıverdi’nin ezik miras yedisi, sana sözüm olsun! Hem babanı, hem seni, hem Nevzat Tarhan’ı, hem Sabri Balaban’ı alayınızı köçek gibi oynatacağım. Belki beni Türkiye’ye getirmeyi başarabilirsiniz, ama ahtım var sizi mahvedeceğim! Siz eziksiniz, siz Mehdi gelecek diye

2-) Samimi müslümanları kekleyen şerefsizlersiniz! Çocukluğum ve gençliğim dini cemaatlerin içinde geçti. Her çeşit insan gördüm, ancak sizler gibi kahpe kursağında büyüyenleri hiç görmedim. Delikanlı gibi mücadele etsenize kahpeler ellerimi bağlamışsınız ayaklarımı bağlamışsınız

3-) Ağzımı bağlamışsınız, elinize silahları almışsınız, gel savaşalım diyorsunuz. Siz k...esiniz! Ancak ben sizin gibi k...eleri çok gördüm. Geçmiş tarihimizde mızrakların ucuna kuran yapraklarını takıp savaş meydanlarına çıkan dedelerinizin torunlarısınız

4-) Ancak size sözüm olsun,bizim büyüklerimiz şehitlikleri ile bize miras olarak tecrübelerini bıraktılar sizler değil mızrakların ucuna kuran yaprakları asmak ne namussuzluk yaparsanız yapın bizi kandıramıyacaksınız. Tüm sadatcıların boynuna köpek tasması siparişlerini verdim

5-) Sülü ile beraber tasma ile gezeceksiniz. Söz namus, sizi mahvedeceğim! Sizi köçek gibi oynatacağım sizin eğittiklerinizin güçleri yezidi kızlarına yetti! Bakalım sizin gücünüz küçük SEDAT’a yetecek mi?"

Editör notu: "Yazıdaki yazım hataları, ifadeler değişiklik yapılmadan aktarılmıştır"