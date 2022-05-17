SADAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi: Kemal Bey keşke randevu alsaydı

17 Mayıs 2022 Salı, 23:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim güvenliğine tehdit oluşturduğu için kapısına dayandığı SADAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, Halk TV yayınına katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu bugünkü grup konuşmasında da SADAT'ı hedef alırken; SADAT Yönetim Kurulu üyesi Melih Tanrıverdi SADAT'ın kuruluşuna yönelik konuşarak ''SADAT, kurulurken ne yapacağını detayları ile yazmış. İzin başvurusunu yapmış. Yasal bir engel olup olmadığı aylarca incelenmiş'' ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi, SADAT yöneticilerinin İslam Birliği yönündeki geçmiş ifadeleri için "Türkiye'nin medeniyet coğrafyası belli. Burada konumlanan şey Avrupa karşıtlığı değil. Burada önemli olan Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerine bunu yapmak. Bazı ülkelere yönelik dışlayıcı tavırlarda bulunmak doğru değil. Hizmet tekliflerimizi 60 civarı ülkeye verdik. 20-25 tanesine şimdiye kadar proje ürettik. Suriye'ye hiç hizmet paketimiz olmadı, Suriye'deki muhaliflerine de bir donatı hizmetimiz de olmadı. Libya'da 2013'te çeşitli projeler geliştirdik. Erdoğan açıklamayı yaptığında Hafter'e karşı mücadele ederiz diye ümitlenmiştik'' dedi.

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) hakkındaki soruya yanıt veren Tanrıverdi, ''ASSAM bir stratejik araştırma kuruluşu. AB mevzuatlarına benzer fikri çalışmalar yapılsın diye kuruldu'' dedi.

İslam Birliği'nin başkanının kim olacağı sorusuna ise Tanrıverdi, ''İslam Birliği'ne katılmak isteyen ülkeler, kendi parlamentolarında bunu oylarlar; bu oylama neticisinde ülke birliğe katılmayı kabul ediyorsa bir üst parlamento oluşturulsun. O belirlesin; dönem başkanlığı artık ne oluyorsa'' sözleri ile yanıt verdi.

ADNAN TANRIVERDİ'NİN 'MEHDİ'Yİ BEKLİYORUZ' AÇIKLAMASI

Adnan Tanrıverdi'nin 'Mehdi'yi bekliyoruz' açıklamaları hatırlatılınca Melih Tanrıverdi, ''Arada bazı cümleler yok, kesilmiş. Hızlıca anlatmaya çalışıyor orada. Çeşitli ülkelere gittiğimizde Adnan Paşa, ileri gelenleri Adnan Paşa'nın toplantılarında bulunurlar. Adnan Paşa onlara şunu der: ''İslam ülkeleri de bir birlik oluşturmasın mı?'' diye sorar. Hep aldığı cevap şudur: ''Bizde bunu yapacak güç yok. Mehti gelecek, bizi toplayacak'' der. Ne yapacağız biz oturup bekleyecek miyiz biz? Adnan Paşa orada Mehdi'nin gelmesi için ortam hazırlayacağız demiyor. Yanlış anlaşıldı. Adnan Paşa hiçbir zaman oturup ''Mehdi'yi bekleyelim'' demedi'' ifadelerini kullandı.

"SEDAT PEKER 3 KEZ RANDEVU TALEP ETTİ"

Tanrıverdi organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları hakkında şunları söyledi:

Biz Suriye muhalefeti ile El Nusra ile terör örgütleri ile çalışmadık, çalışmayız. Özgür Suriye Ordusu da dahil. Eğer Sedat Peker 'ben bunları götürdüm' diyorsa bu onların problemi. Sedat Peker, SADAT'tan randevu talep ediyordu. Randevu talebini kabul etmedik. Davet etti, davetini kabul etmedik. Bizim organize suç örgütü lideri ile ne işimiz olabilir ki? Biz anarşist, terörist değiliz. Bizim ekibimiz TSK'nın onurlu subaylarından oluşuyor.





‘Bir düğüne davetliyim risk almak istemiyorsanız orada görüşelim’ dedi. Bunları kabul etmedik. Geçen sene yaptığı iddialardan sonra şunu anladık. Birileri gitmiş Sedat Peker’e biz SADAT’tanız demiş. O da doğruluğunu teyit etmek için bizi aramış. Doğruluğunu teyit etmeyince iddianın peşini bırakması gerekiyordu. Ama o buna devam etmiş. Kim yapmıştır bunu? O dönem FETÖ çok aktifti. FETÖ Sedat Peker’i aldattı diye düşünüyorum.

GAYRİ NİZAMİ HARP FAALİYETİ İDDİALARI

Tanrıverdi, Şule Aydın'ın ''Burada eğitim kamplarınız var mı?'' sorusuna da yanıt verdi.

Tanrıverdi, ''Gayrinizami eğitim Türkiye'de vermiyoruz. Paketlerimiz var. Biz bu eğitimleri silahlı kuvvetlere ve polislere verilecek bir eğitim paketi. Bugün Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini vurdu, sivilleri öldürdü. Ukrayna şu an meşgul yerlerde gayrinizamı harp faaliyeti yürütüyor. Zamanında İngiltere, Ukrayna'ya vermişti. Ülkeler barış dönemlerinde bu hazırlıklarını yaparlarsa; işgale maruz kaldıkları takdirde başarılı olma şansları atacaktır'' sözlerini sarf etti.

Tanrıverdi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın kapısına gitmesine ilişkin ise şunları söyledi:

''Kemal Bey keşke randevu alsaydı, biz de orada olsaydık. Biz de görüşmek isterdik. Kemal Bey bizim orada olmadığımız bir zamanı tercih etti. Niyeti görüşmek değil şov yapmaktı herhalde. O gün çok yorgun ve bitkin vaziyetteydik. Ali Bey, şirkete geldiğinde ne oluyor diye bakmak için dışarı çıkmış. Engin Altay'a ''Neden randevu almadınız?'' diye soruyor'' dedi.

''Yine de neden Kılıçdaroğlu'nu içeri almadınız?'' sorusuna da yanıt veren Tanrıverdi, ''Kameralar açık, telefonlar açık gelmişler ziyarete. Bu misafirlik değil, şov yapmak'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs’ta; İstanbul’da CHP milletvekilleri ile birlikte, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (SADAT) gitmişti. Kılıçdaroğlu, kapıların açılmadığı SADAT’ın önünde; “CHP, demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır” açıklamasını yapmıştı.