'Sade Vatandaş' kanalının sahibi Mehmet Koyuncu gözaltına alındı

Yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan 'Sade Vatandaş' kanalının sahibi Mehmet Koyuncu sokakta polislerce gözaltına alındı. Röportaj yaptığı sırada gözaltına alınan Koyuncu, daha sonra serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2022 Pazar, 14:33
'Sade Vatandaş' kanalının sahibi Mehmet Koyuncu gözaltına alındı
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YouTube'taki 'Sade Vatandaş' isimli kanalın sahibi Mehmet Koyuncu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokak röportajı yaptığı esnada gözaltına alındı. 

Daha sonra serbest bırakılan Koyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yaşadıklarını anlattı.

"SUSAN KORKAN HERKES BU REZALETİN ORTAĞIDIR"

Kolunun polisler tarafından bükülmeye çalışıldığını söyleyen Koyuncu, gözaltı kararının olmadığını söyledi.

Koyuncu, şu ifadeleri kullandı:

  • "Hiçbir suç unsuru yokken bize yaptıkları bu muamelenin hesabını soracağız. Tamamen KEYFİ olan bu tutumu tüm Türkiye görsün. Ortamda yapılan hakaretin kuytuda özrü olmaz sevgili AK PARTİ polisleri. Bu saatten sonra sizlerin yüzünü röportajlarda sansürlemeyeceğiz.
  • Yaptıklarınızın hesabını çocuklarınıza torunlarınıza verin. Eşinize dostunuza karşı yüzünüz olmasın. Keyfiyetiniz, gazeteciyi hırpalarım bana bir şey olmaz tavrını size unutturacağım. Size inat sizin gibileri bitirmek için bu işe devam edeceğim.
  • Susan korkan herkes bu rezaletin ortağıdır. Sizler mesleğinin onurunu ayaklar altına alan insanlarsınız."

'EV HAPSİ' KARARI VERİLMİŞTİ

Koyuncu'nun koluna girip götüren polislerin, "Böyle bir şey yok" dediği görüntülere yansıdı.

Geçen yıl da gözaltına alınan Koyuncu hakkında ev hapsi kararı verilmişti.


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