'Sade Vatandaş' kanalının sahibi Mehmet Koyuncu gözaltına alındı

YouTube'taki 'Sade Vatandaş' isimli kanalın sahibi Mehmet Koyuncu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokak röportajı yaptığı esnada gözaltına alındı.

Daha sonra serbest bırakılan Koyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yaşadıklarını anlattı.

Kolunun polisler tarafından bükülmeye çalışıldığını söyleyen Koyuncu, gözaltı kararının olmadığını söyledi.

Koyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir suç unsuru yokken bize yaptıkları bu muamelenin hesabını soracağız.

Tamamen KEYFİ olan bu tutumu tüm Türkiye görsün. Ortamda yapılan hakaretin kuytuda özrü olmaz sevgili AK PARTİ polisleri.

Bu saatten sonra sizlerin yüzünü röportajlarda sansürlemeyeceğiz.++ pic.twitter.com/h1nd5DTH2V