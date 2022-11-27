'Müge Anlı ile Tatlı Sert' sonrası gözaltı: Erdal Sakız cinayetini kim işledi?

27 Kasım 2022 Pazar, 09:36

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında ele alınan 'Erdal Sakız' cinayeti aydınlatıldı.

Sakarya'da aracında ölü bulunan Sakız'ın, canlı yayına çıkan arkadaşı Ersin Koç, eşi Lale Koç ve çiftin oğlu program sonrası gözaltına alındı.

Cinayete dair itiraflar üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

ARAÇA ÖLÜ BULUNMUŞTU

9 Kasım'da Sakarya ilinin Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde evinden çıkan Erdal Sakız'dan 10 gün boyunca haber alınamamıştı. 19 Kasım tarihinde Sakız, Hendek ilçesi Çam Dağı mevkiinde alanda aracında ölü bulunmuştu.

Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekiplerince Erdal Sakız'ın tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Ekipler araştırmalarını sürdürürken Sakız ailesi Müge Anlı'nın programına çıktı. Anlı, Erdal Sakız'ın eşi, oğlu, sevgilisi ve arkadaşlarını canlı yayına çıkararak konuyu inceledi.

Konuya ilişkin soruşturmada HTS kayıtları incelendi ve Sakız'ın arkadaşı Ersin Koç eşi Lale Koç ve oğlu S.K. gözaltına alındı. Aile üyelerinin itirafı ile cinayet çözüldü.

Lale Koç, Sakız'ın evlerine geldiğini ve kendisini öpmeye yeltendiğini, bu sırada kocasının da Sakız'ı öldürdüğünü söyledi.

Öldürülen Erdal Sakız'ın ailesi, Koç ailesinin bu iddiasını reddederek alınacak cezanın 'tahrik' indirimiyle düşürülmesi için böyle bir yalan söylendiğini savundu.

Şahısların jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar getirildikleri Hendek Adliyesi'nde, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.