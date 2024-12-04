Sadece 2 kolide 1 milyon 250 bin lira... Konya'da 'kaçak parfüm' operasyonu!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:39

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:39

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çumra ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda alınan duyum üzerine ilçede kargo şubesinden bir kişinin göndermiş olduğu kolilere el konuldu. Açılan 2 kolide piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olan 350 adet parfüm ele geçirildi.

HEPSİNE EL KONULDU

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayda ele geçirilen malzemelere el konulurken, tahkikat başlatıldı.