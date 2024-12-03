Konya'da uyuşturucu operasyonu: Kaynak makinesine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde, kaynak makinesine gizlenmiş 2 kilo 904 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü Hüseyin Abi, tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde, kaynak makinesine gizlenmiş 2 kilo 904 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü Hüseyin Abi, tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya-Konya kara yolu üzerindeki kontrol noktasında şüpheli hareketler sergilediği değerlendirilen Hüseyin Abi’nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan aramada, araçta bulunan bir kaynak makinesi içerisine gizlenmiş 2 kilo 904 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Hüseyin Abi’nin sorgusu tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #konya #uyuşturucu operasyonu
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