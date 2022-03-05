Sadece 59 günde 98 kadın öldü

05 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye’de kadın cinayetleri önlenemiyor. 2021 yılının ilk iki ayında 77 kadın cinayet ya da “şüpheli” bir şekilde nedeniyle yaşamını yitirmişti. 2022 yılının ilk iki ayında 98 kadın öldü. Erkekler, sadece şubat ayında 23 kadını öldürdü. 21 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen kadınlardan 10’u ateşli silahlarla katledildi.

‘SİLAHA EL KONULSUN’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri temsilcisi Nurşen İnal, “Kadın cinayetlerinin çoğu kolayca elde edilebilen silahlarla gerçekleşiyor. Geçen yıl öldürülen 280 kadının 134’ü ateşli silahlarla yaşamını yitirdi. Erkeklerin silaha kolay ulaştığına tanık oluyoruz. İnternetten sipariş verebiliyorlar, silahlar ayaklarına kadar kargoyla geliyor” dedi. İnal, “6284 koruma kanunumuzun etkili bir şekilde uygulanması gerekiyor. Koruma kanununda eğer şiddet tehdit altındaysa bile, erkeğin silahı varsa buna el konulması gerekiyor. Görülüyor ki kadınlar en çok ateşli silahlarla öldürülüyor. Hukuk devleti istiyorsak bireysel silahsızlanmayı savunmalıyız” diye konuştu.