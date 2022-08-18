Sadık Albayrak: Cumhurbaşkanımıza 'sigarayı bıraktım' diyorum, ayrılınca içmeye devam ediyorum
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, dünürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye gitmeden önce iki gün sigara içmediğini söyledi.
Görevde bulunduğu dönemde Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunlara herhangi bir çözüm getirememesinden dolayı muhalefetin eleştirileriyle karşılaşan ve Kasım 2020’de istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası, gazeteci - yazar Sadık Albayrak bazı açıklamalarda bulundu.
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Albayrak, sigara konusunda dünürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Tamam, bıraktım' diyorum. Ama yanından ayrılınca içmeye devam ediyorum. Görüşmemiz gerekince, gitmeden önce iki gün sigara içmiyorum. Üzerimden sigara kokusu çıksın, rahatsız etmeyeyim diye"
Video Haberler
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
- 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikatı yapıldı
- Para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
- 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- İki dağ arasındaki evine kapılı asma köprüyle ulaşıyor
- O anlar saniye saniye kamerada
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Seçimler Bozdağ’ın kardeşine emanet
- İstanbulkart'larda yeni dönem başladı
- Sabiha Gökçen için kader günü
- Son nokta konuldu, bir tarih öne çıkıyor
- MHP'li başkan istifa etti
- Paylaşımını sildi, danışmanını suçladı
- Gazeteci Uğur Dündar'dan, Erdoğan'a açık mektup
- Sahneye atlayan genç gözaltına alınmış
- CHP'den, iktidara 'normalleşme' adımı tepkisi