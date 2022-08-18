Sadık Albayrak: Cumhurbaşkanımıza 'sigarayı bıraktım' diyorum, ayrılınca içmeye devam ediyorum

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, dünürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye gitmeden önce iki gün sigara içmediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 10:16
Sadık Albayrak: Cumhurbaşkanımıza 'sigarayı bıraktım' diyorum, ayrılınca içmeye devam ediyorum
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Görevde bulunduğu dönemde Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunlara herhangi bir çözüm getirememesinden dolayı muhalefetin eleştirileriyle karşılaşan ve Kasım 2020’de istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası, gazeteci - yazar Sadık Albayrak bazı açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Albayrak, sigara konusunda dünürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Tamam, bıraktım' diyorum. Ama yanından ayrılınca içmeye devam ediyorum. Görüşmemiz gerekince, gitmeden önce iki gün sigara içmiyorum. Üzerimden sigara kokusu çıksın, rahatsız etmeyeyim diye" 


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