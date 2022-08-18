Sadık Albayrak: Cumhurbaşkanımıza 'sigarayı bıraktım' diyorum, ayrılınca içmeye devam ediyorum

18 Ağustos 2022 Perşembe, 10:16

Görevde bulunduğu dönemde Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunlara herhangi bir çözüm getirememesinden dolayı muhalefetin eleştirileriyle karşılaşan ve Kasım 2020’de istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası, gazeteci - yazar Sadık Albayrak bazı açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Albayrak, sigara konusunda dünürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Tamam, bıraktım' diyorum. Ama yanından ayrılınca içmeye devam ediyorum. Görüşmemiz gerekince, gitmeden önce iki gün sigara içmiyorum. Üzerimden sigara kokusu çıksın, rahatsız etmeyeyim diye"