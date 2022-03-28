Safa Vakfı, Ankara Çukurambar’da cami ve parkın ardından okul da açıyor

28 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Nakşibendi tarikatının Yahyalı koluyla bağlantılı Safa Vakfı, sahibi olduğu Safa Okulları bünyesinde bir okul daha açacağını duyurdu. 2017’deki halkoylamasında evet oyu vereceklerini duyuran, bünyesinde Verenel Derneği’nin yanı sıra dergi, okul, radyo ve yayınevi barındıran ve 2020’de merkezini Ankara’ya taşıyan Safa Vakfı, bir okul daha açacak.

Vakıf bünyesindeki Safa Okulları’nın adını taşıyacak olan okul, konumuyla dikkat çekti. Ankara’nın en pahalı semtlerinden olan ve görevden el çektirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edilen rezidansların bulunduğu Çukurambar’da yer alacak olan okul, Safa Camisi ve Safa Parkı’na komşu olacak. Park, Gökçek döneminde yapılmış, cami tartışmalara neden olmuştu. Gökçek döneminde başlatılan cami projesi için yedi kez iptal kararı verildiği de kamuoyuna yansımıştı. Okulun da faaliyete geçmesiyle bölgede Safa Okulları, Safa Camisi ve Safa Parkı ile bir üçgen oluşacak.

KURAN MÜFREDATI

Okul, konumunun yanı sıra müfredatı ve hedefleri ile de dikkat çekiyor. Türkiye genelinde 25 şubesinin bulunduğu kaydedilen okulların misyonları arasında “temel ahlaki değerlerle kuşanmış ve dosdoğru bir inanca sahip” kişiler yetiştirmek bulunuyor. DEHAM adı verilen ve “değerler eğitimi, hafızlık eğitimi ve manevi eğitim” kapsayan bir müfredat uygulanan okullarda, manevi eğitim kapsamında dört yaşından başlayarak her sınıf için ayrı “Kuran müfredatı” oluşturulduğu kaydedildi. Öte yandan, Safa Vakfı’nın Dini İlimler ve Değerler Araştırma Derneği (DİDAR) adı altında medresesi bulunuyor. Vakfın, ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik “yurt ve evleri” de faaliyet gösteriyor.