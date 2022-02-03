Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişi Bakırköy Sulh Ceza hakimliğince 4 gün ek gözaltı süresi verildi.

İHA
03 Şubat 2022 Perşembe, 17:31
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
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Sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Mehmet Aslan'ın gözaltına alınmasıyla beraber gözaltı sayısı 12'ye çıktı. Bakırköy Adliyesine getirilen 12 şüpheliye 4 gün daha ek gözaltı süresi verildi.

Bakırköy Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili aranan şüpheli Mehmet Aslan da yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesine getirilen 12 şüpheliye 4 gün daha ek gözaltı süresi verildi.


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