Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı sonrası saldırganların kaçış anı
Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü.
Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki saldırgan Mahmutyazıcıoğlu'na saldırdıktan bir süre sonra ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaşıyor.
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