Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı sonrası saldırganların kaçış anı

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
02 Şubat 2022 Çarşamba, 09:24
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı sonrası saldırganların kaçış anı
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü.

Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki saldırgan Mahmutyazıcıoğlu'na saldırdıktan bir süre sonra  ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaşıyor.
 



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