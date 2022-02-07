Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

07 Şubat 2022 Pazartesi, 20:46

Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda 7 zanlı daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 zanlıdan 16'sı, Bakırköy Adliyesine sevk edilirken 1 şüphelinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede karantinaya alındığı öğrenildi.

Adliyede nöbetçi savcılıkça sorguları yapılan 16 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge'nin üzerlerine atılan suçların niteliği, görüntü inceleme ve telefon inceleme tutanağı içerikleri, şüphelilerin kullandığı cep telefonlarına ait baz sinyal bilgilerine ilişkin tespitler, delillerin tam toplanmamış olması, bir kısım şüphelilerin firari olması nedeniyle ifadelerinin alınmamış olması, tüm dosya kapsamındaki mevcut diğer deliller, şüphelilerin atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, suçun katalog suçlardan olması ile adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirlerinin uygun ve orantılı olacağı dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verildi.

Hakimlik, diğer şüpheliler Ahmet Y., Batuhan A., Buğra H., Gökhan Ataş, İbrahim Ç., İrfan E., Mehmet S.S., Rasim T.K'nin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kalmalarına hükmetti.