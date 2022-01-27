Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri ortaya çıktı
Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy’de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali ise, Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerinin, "Lütfen beni kurtarın" olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz yaz ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü de kurşunların hedefi oldu. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine Haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.
Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında olayın bilinmeyenlerini anlattı.
"7 KURŞUNLA VURULDU"
Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bircan Bali "Kıymetli abim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" dedi.
"SON SÖZÜ 'BENİ KURTARIN' OLDU"
Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, "Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" diye konuştu.
'ARTIK ÖLSEM DE GAM YEMEM'
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil ise canlı yayında yaptığı açıklamada "Şok içindeyiz şaşkınız, insanın sevdiğinden ayrılması çok zor. Kelimelerle ifade edemiyorum, zorlanıyorum. Hain bir saldırıyla hayattan koparılmasına çok üzgünüz. Alçakça, kendi mekanında kurşunlar üzerine boşaltıldı. Şafak kızlarıyla uyusun diye Ece başka odada yatardı. Dün konuştuğumuzda kızlarını Bodrum'a getirecekti. Evlendiği gün 'artık ölsem de gam yemem' demişti. Hiç kulağımdan gitmeyecek. Mekanı cennet olsun, ailesine ve çocuklarına, eşine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
En Çok Okunan Haberler
- Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri ortaya çıktı
- Bir hamle de Kanada'dan
- 'Tatillerde Anadolu’ya virüs taşınıyor'
- 'Maske Kimsin Sen' yarışmasının jürisinde sürpriz
- Hindistan’da protestocular treni ateşe verdi
- Pekin Kış Olimpiyatları öncesi vaka sayısı 106'ya ulaştı
- 97'nci kez yakalanan hırsız tutuklandı
- İzmir için korkutan iddia: Yoğun bakım yatakları doldu!
- Fenerbahçeli yüzücülere, eksi 12 derecede şok programı
- Dolarda Merkez Bankası ve Fed etkisi