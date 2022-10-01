Sağ ayakları kesilmişti: Kedi vahşetine soruşturma!

01 Ekim 2022 Cumartesi, 16:30

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 10'dan fazla sokak kedisinin arka ayaklarının kesildiği yönündeki haber üzerine soruşturma başlatıldı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya mecralarında ve yerel basında ilimiz Karkamış ilçesinde 10'dan fazla sokak kedisinin arka ayaklarının kesildiği yönünde haberler yapılması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bahse konu olayın gerçekliği ve çeşitli yönleriyle ile ilgili İlçe Emniyetimiz ve İlçe Belediyemiz tarafından araştırmalar derinlemesine çok yönlü olarak devam etmekte olup, elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bununla birlikte bazı paylaşımlarda yer alan ve engelli olduğu tespit edilen iki kedinin bakımı ve tedavisi Kaymakamlığımız tarafından yapılmaktadır. Bahse konu olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, gelişmeler Kaymakamlığımızca ve adli merciler tarafından yakinen takip edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Karkamış'ta son günlerde kanlar içerisinde ve topallayan kedileri gören vatandaşlar, kedilerin arka ayaklarının kesildiğini görmüş, hayvan severlere ve yetkililere haber veren vatandaşlar, olaya anlam veremediklerini belirtirken, ilk belirlemelerde ise 10'un üzerinde kedinin sağ arka ayağının kesildiği tespit edilmişti.