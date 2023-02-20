Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 20:03
Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda terör örgütü FETÖ üyesi olduğu tespit edilen şüpheli, Derince ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.


FETÖ üyesi kocaeli Fetö operasyonu

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