Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 20:03

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 20:03

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda terör örgütü FETÖ üyesi olduğu tespit edilen şüpheli, Derince ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.