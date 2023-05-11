Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu... Hasta seçmenler nasıl oy kullanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezleri'nin, 14 Mayıs günü oy kullanma saatleri süresinde açık olacağını belirterek, "Oy kullanmaya götürülen hastalara sağlık personeli de refakat edecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 18:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu... Hasta seçmenler nasıl oy kullanacak?
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mayıs seçimine 3 gün kala, hasta seçmenlerin oy kullanma işlemine ilişkin açıklamada bulundu.

"OY KULLANMA SAATLERİ SÜRESİNDE AÇIK TUTULACAK"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, 14 Mayıs seçimlerinde, hastanede yatmakta olan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanların hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkeze götürülüp, getirilmesini sağlıyor. İllerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezleri, 14 Mayıs günü oy kullanma saatleri süresinde açık tutulacak. Oy kullanmaya götürülen hastalara sağlık personeli de refakat edecek. Gerekli koordinasyon İl Sağlık Müdürlüklerince gerçekleştirilecek."

YATAĞA BAĞIMLI VE ENGELLİ SEÇMEN AÇIKLAMASI!

Fahrettin Koca, yatağa bağımlı seçmenlere dair ise, şu bilgileri paylaştı:

"Öte yandan, yatağa bağımlı veya engeli sandığa gidip oy kullanmasına mani seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmelerine ilişkin durumlarını bildirir hekim raporuyla birlikte YSK'ya yapacakları başvurunun süresi 2 Nisan'da dolmuştu."


14 Mayıs engelli evde sağlık hizmeti fahrettin koca hasta hekim oy kullanma Oy Personel Sağlık Bakanı sağlık personeli sandık seçimler Seçim seyyar sandık seçmen YSK

İlgili Haberler

Ayrıntılar belli oldu... Görme engelli ve yatağa bağımlı seçmenler nasıl oy kullanacak?

Ayrıntılar belli oldu... Görme engelli ve yatağa bağımlı seçmenler nasıl oy kullanacak?
Görme engelli seçmenler nasıl oy kullanacak? 2023 seçimlerinde görme engelli yurttaşlar tek başına oy kullanabilecek mi?

Görme engelli seçmenler nasıl oy kullanacak? 2023 seçimlerinde görme engelli yurttaşlar tek başına oy kullanabilecek mi?
Son Dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Son Dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

En Çok Okunan Haberler