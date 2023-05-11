Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu... Hasta seçmenler nasıl oy kullanacak?

Yayınlanma: 11.05.2023 - 18:06

Güncelleme: 11.05.2023 - 18:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mayıs seçimine 3 gün kala, hasta seçmenlerin oy kullanma işlemine ilişkin açıklamada bulundu.

"OY KULLANMA SAATLERİ SÜRESİNDE AÇIK TUTULACAK"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, 14 Mayıs seçimlerinde, hastanede yatmakta olan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanların hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkeze götürülüp, getirilmesini sağlıyor. İllerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezleri, 14 Mayıs günü oy kullanma saatleri süresinde açık tutulacak. Oy kullanmaya götürülen hastalara sağlık personeli de refakat edecek. Gerekli koordinasyon İl Sağlık Müdürlüklerince gerçekleştirilecek."

YATAĞA BAĞIMLI VE ENGELLİ SEÇMEN AÇIKLAMASI!

Fahrettin Koca, yatağa bağımlı seçmenlere dair ise, şu bilgileri paylaştı:

"Öte yandan, yatağa bağımlı veya engeli sandığa gidip oy kullanmasına mani seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmelerine ilişkin durumlarını bildirir hekim raporuyla birlikte YSK'ya yapacakları başvurunun süresi 2 Nisan'da dolmuştu."