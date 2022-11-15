Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca, Taksim saldırısında yaralananların son durumunu açıkladı

15 Kasım 2022 Salı, 10:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Kasım'da İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısında yaralıların son durumunu açıkladı.

"6 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA"

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlara ilişkin, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda" dedi.