Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca, Taksim saldırısında yaralananların son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 10:58
Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca, Taksim saldırısında yaralananların son durumunu açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Kasım'da İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısında yaralıların son durumunu açıkladı.

"6 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA"

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlara ilişkin, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda" dedi.


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