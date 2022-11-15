Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca, Taksim saldırısında yaralananların son durumunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Kasım'da İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısında yaralıların son durumunu açıkladı.
"6 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA"
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlara ilişkin, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda" dedi.
81 YARALININ SAĞLIK DURUMU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 15, 2022
Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor.
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