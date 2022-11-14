Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca, Taksim'deki terör saldırısında yaralananların son durumunu açıkladı

Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralıların son durumunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2022 Pazartesi, 11:22
Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca, Taksim'deki terör saldırısında yaralananların son durumunu açıkladı
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İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan bombalı terör saldırısı sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaşanan terör saldırısının ardından yaralıların son durumunu paylaştı. 

Bakan Koca, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

"İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5’i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor."


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