Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca, Taksim'deki terör saldırısında yaralananların son durumunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralıların son durumunu paylaştı.
İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan bombalı terör saldırısı sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaşanan terör saldırısının ardından yaralıların son durumunu paylaştı.
Bakan Koca, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5’i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor."
PATLAMADA YARALANANLARIN SAĞLIK DURUMLARI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2022
İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5’i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor.
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