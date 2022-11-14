Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca, Taksim'deki terör saldırısında yaralananların son durumunu açıkladı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 11:22

İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan bombalı terör saldırısı sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaşanan terör saldırısının ardından yaralıların son durumunu paylaştı.

Bakan Koca, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5’i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor."