Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nün kapatılacağı gündemde

03 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Çocuk Onkoloji Bölümü’nün hekim eksikliği nedeniyle kapatılacağı iddia ediliyor. Hekim eksikliği yaşanılan bölümde yatan onlarca çocuğun çevre illere yönlendirildiği öne sürüldü. Birçok hasta yakını mağduriyetini sosyal medyadan dile getirdi. Ersin Danacı isimli bir yurttaş, “Yüzlerce çocuk hasta var. Aileler perişan. Sesimizi duyun lütfen” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Yeğeni hastanede tedavi gören Yusuf Çelik, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Hastaneye gittiklerinde yönetim doktor olmadığından dolayı bölümün kapatılacağını, çevre illere gitmeleri gerektiğini söylemiş. Çevre illerdeki hastaneleri aradığımızda yarım kalmış tedaviyi üstlenemeyeceklerini söylediler. Çevre illerden gelen hastalar da vardı. Burada yüzlerce çocuk tedavi görüyor. Bu çocukların tedavileri nasıl yarıda bırakılır? Bu mağduriyet acilen giderilmeli” dedi.

SAYI ARTABİLİR

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Tufan Kumaş, hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşulları iyileştirilmediği için kamudan istifa ettiklerini söyledi. Kumaş, hekim eksikliği nedeniyle hastanelerde ilerleyen zamanlarda daha fazla bölümün kapatılabileceğini söyledi. Kumaş, “Hekimler kamudan uzaklaşıyor. Bu da halkın sağlığa ulaşım hakkını engelliyor. Hekimlerin özlük hakları, çalışma koşulları iyileştirilmediği için genel bir sorun yaşıyoruz. Kamuda çalışan hekimler mutsuz, bir kısmı özele geçiyor, bir kısmı yurtdışına göç ediyor. Hastalar birçok branşta sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk çekiyor. Gerekli önlemler alınmazsa bu sorunlar artarak devam edecek” dedi.

"10 YIL SONRA DAHA CİDDİ SORUNLAR OLACAK"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut yıl sonuna kadar kamudan istifa eden doktorların sayısının 2 bin 500’e çıkabileceğini belirtti. Bulut, “Hekim göçü her branşta giderek artıyor. Beş ayda yaklaşık bin doktor kamudan istifa etti. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) kadroları boş kaldı. Birçok branşta 5-10 yıl sonra daha ciddi sorunlar olacak” dedi.